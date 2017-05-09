لمحة -بورصة الكويت تغلق منخفضة
0953 جمت -
* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق منخفضا 0.02 بالمئة عند 895.76 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يتراجع 0.43 بالمئة إلى 6598.97 نقطة.
* أسهم بنك بوبيان تنزل 1.25 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.49 بالمئة وبنك وربة 0.83 بالمئة واستقرار فيفا وبنك الكويت الدولي.
* أسهم مباني تزيد 2.56 بالمئة وزين 1.19 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 1.04 بالمئة واستقرار أجيليتي ومشاريع وأمريكانا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.