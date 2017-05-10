لمحة -بورصة الكويت تغلق مرتفعة وسهم الاستثمارات الوطنية يقفز 7%

* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.86 بالمئة إلى 6655.97 نقطة وكويت 15 يصعد 0.64 بالمئة إلى 901.5 نقطة.

* سهم الاستثمارات الوطنية يغلق مرتفعا 7.2 بالمئة إلى 104 فلوس بعد تحقيق زيادة كبيرة في أرباح الربع الأول.