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لمحة -سهم أجيليتي الكويتية يرتفع 3% بعد نمو أرباح الربع/1

Thu May 11, 2017 6:56am GMT
 
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0644 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.54% إلى 6691.6 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.14% إلى 911.8 نقطة.

* سهم أجيليتي يرتفع 3.2% إلى 640 فلسا بعد تحقيق ارتفاع في الأرباح الفصلية بنسبة 11 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

* أجيليتي قالت إن أرباحها الصافية بلغت 14.6 مليون دينار في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 13.1 مليون دينار قبل عام.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 2.1% وبنك الكويت الوطني 1.5% وبنك الخليج 0.8% وزين 1.2%.

* هبوط أسهم طيران الجزيرة 1% وكابلات 3.45% وكامكو 2.3%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير)
 