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لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع

Thu May 11, 2017 9:50am GMT
 
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0940 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.22 بالمئة إلى 6670.5 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.06 بالمئة إلى 911.07 نقطة.

* إجمالي قيمة التداول 15.7 مليون دينار منها 6.5 مليون لأسهم كويت 15.

* سهم أجيليتي يصعد 3.2 بالمئة وزين 1.2 بالمئة وفيفا 2.4 بالمئة وكيبكو 2.6 بالمئة وبيت التمويل الكويتي واحدا بالمئة.

* هبوط أسهم البنك التجاري الكويتي 6.4 بالمئة وطيران الجزيرة واحدا بالمئة والامتياز 1.3 بالمئة والمال 5.3 بالمئة وكابلات 4.6 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 