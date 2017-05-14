لمحة -الأسهم القيادية تهبط صباحا بالكويت

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.29 بالمئة إلى 6689.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.64 بالمئة إلى 905.2 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة 1.5 مليون دينار بعد مرور 39 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)