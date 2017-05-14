بورصات الخليج تتراجع والاتفاق مع صندوق النقد يخفق في دفع مصر للصعود

من أندرو تورشيا

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأحد مع تراجع البورصة السعودية بفعل اتساع خسائر رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) في الربع الأول من العام بينما أخفق اتفاق بين صندوق النقد الدولي والقاهرة في دفع البورصة المصرية للصعود.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة مع تراجع سهم بترورابغ بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة بعدما إتسعت الخسائر الفصلية للشركة إلى 240 مليون ريال (64 مليون دولار) من 37 مليون ريال قبل عام ومقارنة بربح في الربع السابق.

وعزت الشركة الخسائر الكبيرة، التي جاءت مخالفة لأرباح قوية حققتها شركات بتروكيماويات كثيرة في السعودية، إلى هبوط هوامش الأرباح على المنتجات المكررة والاتجاه النزولي لأسعار النفط الذي أضر تقييمات المخزون.

وسجل سهم بترورابغ أداء قويا منذ منتصف مارس آذار تحسبا لنتائج جديدة في الربع الأول.

وقفز سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني أربعة في المئة إلى 116.50 ريال بعدما قالت الشركة إن بوبا العالمية الشركة الأم ستزيد حصتها فيها إلى 34.25 في المئة من 26.25 في المئة من خلال شراء جزء من حصة مجموعة ناظر. وستتم الصفقة بسعر 143 ريالا للسهم.

لكن سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميد جلف) تراجع عشرة في المئة بعدما قالت الشركة إنها تحولت لتسجيل خسارة بلغت 93 مليون ريال في الربع الأول مقابل أرباح قبل عام.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة في تعاملات هزيلة مع تراجع سهم أملاك 2.5 في المئة بعدما سجلت شركة التمويل العقاري الإسلامي ربحا صافيا بلغ 7.5 مليون درهم ( مليونا دولار) في الربع الأول مقابل ربح عائد للمساهمين قدره 122.1 مليون درهم قبل عام.