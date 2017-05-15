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لمحة -المؤشر الرئيسي يرتفع بالكويت صباحا

Mon May 15, 2017 6:37am GMT
 
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0626 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.28% إلى 6678 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.08% إلى 913.5 نقطة.

* سهم بنك الكويت الوطني يرتفع 1.5% والمباني 1.25% وبوبيان للبتروكيماويات 1.8% والوطنية العقارية 5.8%.

* هبوط أسهم بنك بوبيان وفيفا 1.2% والبنك الأهلي المتحد الكويتي 1% والمال 5.6%.

* إجمالي قيمة التداولات 3.3 مليون دينار بعد مرور 26 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 