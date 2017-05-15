لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.71 بالمئة إلى 6706.25 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.49 بالمئة إلى 918.74 نقطة.
* ارتفاع أسهم زين 2.3 بالمئة وبنك وربة 0.8 بالمئة وبيت التمويل الكويتي واحدا بالمئة وبنك برقان 1.5 بالمئة.
* هبوط أسهم ميزان واحدا بالمئة والمباني 1.25 بالمئة وكيبكو 1.3 بالمئة والمال 8.3 بالمئة والكويتية للاستثمار 1.05 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 18.1 مليون دينار منها نحو تسعة ملايين لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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