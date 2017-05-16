لمحة -سهم أمريكانا يرتفع بالكويت بعد صعود أرباح الربع/1
0635 جمت -
* المؤشر الكويتي يهبط صباحا 0.11 بالمئة إلى 6699.1 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية ينخفض 0.1 بالمئة إلى 917.8 نقطة.
* سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) يرتفع 1.6 بالمئة إلى 2.5 دينار بعد الإعلان عن زيادة الأرباح عشرة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
* أمريكانا قالت أمس الاثنين إن الأرباح الصافية بلغت 16.729 مليون دينار (55 مليون دولار) في الربع الأول ارتفاعا من 15.193 مليون دينار قبل عام.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الدولي 0.8 بالمئة والمال ثلاثة بالمئة والكويتية للاستثمار 1.1 بالمئة.
* سهم زين يهبط 1.1 بالمئة وبنك وربة 0.8 بالمئة وفيفا 2.3 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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