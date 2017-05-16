لمحة -سهم أمريكانا يغلق مرتفعا 2.4 بالمئة بالكويت بعد نمو أرباح الربع/1

* سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) يرتفع 2.44 بالمئة بالمئة إلى 2.52 دينار بعد الإعلان عن ارتفاع الأرباح الصافية عشرة بالمئة في الربع الأول من العام.