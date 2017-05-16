لمحة -سهم أمريكانا يغلق مرتفعا 2.4 بالمئة بالكويت بعد نمو أرباح الربع/1
0950 جمت -
* سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) يرتفع 2.44 بالمئة بالمئة إلى 2.52 دينار بعد الإعلان عن ارتفاع الأرباح الصافية عشرة بالمئة في الربع الأول من العام.
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.28 بالمئة إلى 6725.3 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.17 بالمئة إلى 917.18 نقطة.
* إجمالي القيمة المتداولة 21.3 مليون دينار منها محو سبعة ملايين لأسهم كويت 15.
* ارتفاع أسهم المباني 1.3 بالمئة وبيت التمويل الكويتي واحدا بالمئة والمال 6.1 بالمئة.
* سهم بنك الكويت الوطني يهبط 1.5 بالمئة وزين 1.1 بالمئة وفيفا 1.2 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.75 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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