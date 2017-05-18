Tue 8 Aug 2017 | 21:28 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض

Thu May 18, 2017 10:28am GMT
 
[-] نص [+]

1015 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.09 بالمئة إلى 6725.78 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.7 بالمئة إلى 919.44 نقطة.

* ارتفاع أسهم البنك الأهلي 3.2 بالمئة وكابلات 1.2 بالمئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي واحدا بالمئة.

* هبوط أسهم كيبكو 1.3 بالمئة وأمريكانا 2.4 بالمئة وبيت التمويل الكويتي اثنين بالمئة وطيران الجزيرة 4.1 بالمئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 14.5 مليون دينار منها 2.5 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 