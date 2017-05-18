لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على انخفاض
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* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.09 بالمئة إلى 6725.78 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.7 بالمئة إلى 919.44 نقطة.
* ارتفاع أسهم البنك الأهلي 3.2 بالمئة وكابلات 1.2 بالمئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي واحدا بالمئة.
* هبوط أسهم كيبكو 1.3 بالمئة وأمريكانا 2.4 بالمئة وبيت التمويل الكويتي اثنين بالمئة وطيران الجزيرة 4.1 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 14.5 مليون دينار منها 2.5 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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