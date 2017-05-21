بيتك الكويتية تنفي اتخاذ قرار بشأن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد

القاهرة 21 مايو أيار (رويترز) - نفى بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر بنك إسلامي في البلاد، اليوم الأحد اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية.

وأضاف بيتك في بيان نشر على موقع البورصة الإلكتروني "ينفي بيت التمويل الكويتي اتخاذ أي قرار في هذا الشأن (اندماج بيتك مع البنك الأهلي المتحد)... بيتك يقوم بدراسة العديد من البدائل الاستراتيجية الأخرى الهادفة لتعظيم ربحيته وترسيخ مكانته بين البنوك المحلية والإقليمية".

وارتفعت أرباح بيتك 13 بالمئة في الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 38.588 مليون دينار (126.8 مليون دولار) مقارنة مع 34.104 مليون دينار قبل عام.

واستفاد بيت التمويل الكويتي الذي يعد رائدا في تقديم الخدمات المالية الإسلامية من النشاط القوي لأسواق رأس المال في المنطقة.