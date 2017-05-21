لمحة-بورصة الكويت تهبط صباحا

* بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك إسلامي في البلاد، نفى اليوم الأحد اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)