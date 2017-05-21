لمحة-بورصة الكويت تعوض خسائرها الصباحية وتغلق مرتفعة

* مؤشر كويت 15 يعوض خسائره الصباحية ويغلق مرتفعا 0.25% عند 921.78 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يصعد 0.51% عند 6760.2 نقطة.

* أسهم بيت التمويل الكويتي تكسب 0.6% رغم نفي الشركة وهي أكبر بنك إسلامي في البلاد اتخاذ أي قرار بشأن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية.