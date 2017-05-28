لمحة -مؤشرات الكويت تغلق متراجعة وسط تداولات هزيلة

* المؤشر السعري الكويتي يغلق منخفضا 0.6 بالمئة عند 6649.7 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يفقد 0.2 بالمئة ليغلق عند 913 نقطة.

* أسهم أجيليتي تقفز 6.15 بالمئة بعد التوصل لتسوية شاملة مع السلطات الأمريكية مقابل 95 مليون دولار.