لمحة -مؤشرات الكويت تغلق متراجعة وسط تداولات هزيلة
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* المؤشر السعري الكويتي يغلق منخفضا 0.6 بالمئة عند 6649.7 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يفقد 0.2 بالمئة ليغلق عند 913 نقطة.
* أسهم أجيليتي تقفز 6.15 بالمئة بعد التوصل لتسوية شاملة مع السلطات الأمريكية مقابل 95 مليون دولار.
* أسهم كيبكو ترتفع 1.4 بالمئة بنهاية التعاملات.
* نزول أسهم الكويت الوطني وزين 0.7 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.8 بالمئة وبنك الخليج 1.6 بالمئة وبنك برقان 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
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