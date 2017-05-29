لمحة-بورصة الكويت تتراجع صباحا مع نزول أسعار النفط العالمية

* هبط مؤشر كويت 15 بنسبة 0.18 بالمئة إلى 911.21 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.04 بالمئة إلى 6647.1 نقطة مع تراجع أسعار النفط العالمية خلال معاملات اليوم.