لمحة -بورصة الكويت تغلق مرتفعة وسط تداولات متواضعة
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 6662.89 نقطة وكويت 15 يصعد 0.02 بالمئة إلى 913.16 نقطة.
* ارتفاع أسهم أجيليتي 2.3 بالمئة وأمريكانا 0.4 بالمئة وفيفا 0.6 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.6 بالمئة.
* هبوط أسهم زين 0.2 بالمئة وكيبكو 2.5 بالمئة وبنك برقان 0.3 بالمئة وبنك بوبيان 0.5 بالمئة.
* إجمالي قيمة التداولات 7.7 مليون دينار منها 3.7 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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