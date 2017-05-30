لمحة -المؤشر الكويتي يرتفع في التداولات الصباحية

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع صباحا 0.45% إلى 6696.5 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يتراجع 0.01% إلى 913.08 نقطة.

* ارتفاع أسهم أجيليتي 0.14% وبنك وربة وبنك الكويت الدولي 0.4% وبوبيان للبتروكيماويات 1.8%.

* إجمالي قيمة التداولات مليون دينار بعد مرور نحو أربعين دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)