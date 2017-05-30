لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع وسط تداولات ضعيفة
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.96% إلى 6726.87 نقطة وكويت 15 يصعد 0.08% إلى 913.92 نقطة.
* ارتفاع أسهم زين وفيفا 0.47% وبنك الكويت الدولي 1.24% وبوبيان للبتروكيماويات 3.4%.
* هبوط أسهم المباني 0.26% وكيبكو 1.13% وبنك الخليج 0.42% والبنك الأهلي 4.7%.
* إجمالي قيمة التداولات 5.1 مليون دينار منها 2.4 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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