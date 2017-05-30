بورصة الكويت تعيد تداول أسهم الأهلي المتحد البحريني والكويتي وبيتك غدا

الكويت 30 مايو أيار (رويترز) - قالت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء إنها ستعيد تداول أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني (أهلي متحد) المدرج في بورصة الكويت ووحدته الكويتية البنك الأهلي المتحد الكويتي (المتحد) وكذلك بيت التمويل الكويتي (بيتك) اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء بعد أن تم إيقافها صباح اليوم.

جاء ذلك في إعلانات للبورصة على موقعها الإلكتروني بعد أن نشر بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني بيانين منفصلين تعقيبا على تقرير إعلامي قال إن بنك الكويت المركزي طلب فحصا نافيا للجهالة قبل درسه لإمكانية الموافقة على دمج بيت التمويل الكويتي ومجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيانه للبورصة "ينفي بيت التمويل الكويتي (بيتك) صحة الخبر المنشور حيث لم يرد طلب من قبل بنك الكويت المركزي للفحص النافي للجهالة".

ولم يوضح بيت التمويل الكويتي في بيانه ما إن كانت هناك نية فعلية للاندماج مع البنك البحريني أو وحدته الكويتية أم لا.

لكن البيان قال إن "بيتك يقوم بدراسة العديد من البدائل الاستراتيجية الأخرى الهادفة لتعظيم ربحيته وترسيخ مكانته بين البنوك المحلية والاقليمية".

وفي بيان منفصل قال البنك الأهلي المتحد البحريني "إن هذا الخبر لم يصدر من إدارة البنك ولا علم لدينا بمدى صحة الخبر... ولا يسعنا بالتالي التعليق عليه".

كانت صحيفة القبس نقلت عن وكالة بلومبرج قولها إن بيت التمويل الكويتي يجري محادثات حاليا لشراء البنك الأهلي المتحد البحريني في صفقة قد تعزز أصول بيتك بحيث تبلغ 85 مليار دولار ليصبح واحدا من أكبر البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط.