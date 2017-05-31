لمحة-بورصة الكويت تصعد صباحا

* مؤشر كويت 15 يرتفع 0.18% إلى 915.58 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.34% إلى 6749.4 نقطة.

* أسهم بوبيان للبتروكيماويات تكسب 0.35% بعد الإعلان عن تقدمها بعرض استحواذ إلزامي على كامل أسهم شركة تعليمية خلال 90 يوما.