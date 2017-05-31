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لمحة-بورصة الكويت تصعد صباحا

Wed May 31, 2017 8:04am GMT
 
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0800 جمت -

* مؤشر كويت 15 يرتفع 0.18% إلى 915.58 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.34% إلى 6749.4 نقطة.

* أسهم بوبيان للبتروكيماويات تكسب 0.35% بعد الإعلان عن تقدمها بعرض استحواذ إلزامي على كامل أسهم شركة تعليمية خلال 90 يوما.

* أسهم أجيليتي ترتفع 0.14% وبيت التمويل الكويتي 1.02% واستقرار أسهم زين وبنك بوبيان.

* أسهم مشاريع تتراجع 0.28% ومباني 0.13% واستقرار أسهم بنك الكويت الوطني. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 