لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع في التعاملات الصباحية

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.29 بالمئة إلى 6823 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.11 بالمئة إلى 907.75 نقطة.

* إجمالي قيمة التداولات 770 ألف دينار بعد مرور 18 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)