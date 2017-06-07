Tue 8 Aug 2017 | 21:28 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة-الأسهم القيادية تنخفض ببورصة الكويت عند الإغلاق

Wed Jun 7, 2017 10:27am GMT
 
[-] نص [+]

‭1023 ‬ جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق منخفضا 0.72 بالمئة عند 902.76 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.27 بالمئة إلى 6819.7 نقطة.

* أسهم زين تنزل 1.42 بالمئة وبنك بوبيان 0.49 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.63 بالمئة وبنك برقان 0.62 بالمئة.

* أسهم بنك الخليج تتراجع 1.3 بالمئة ومشاريع 1.15 بالمئة وأجيليتي 0.54 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 0.34 بالمئة.

* أسهم مباني تزيد 0.13 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.21 بالمئة وبنك وربة 1.24 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 