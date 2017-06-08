Tue 8 Aug 2017 | 21:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -الأسهم القيادية ترتفع بالكويت عند الإغلاق والمؤشر الرئيسي يهبط

Thu Jun 8, 2017 11:18am GMT
 
[-] نص [+]

1050 جمت -

* المؤشر الرئيسي الكويتي يغلق منخفضا 0.53 بالمئة عند 6783.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.44 بالمئة إلى 906.77 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة وبنك الخليج 0.4 بالمئة وزين 0.2 بالمئة وميزان 1.4 بالمئة والمباني 0.8 بالمئة.

* هبوط أسهم أجيليتي 0.7 بالمئة وطيران الجزيرة 0.2 بالمئة وفيفا 0.95 بالمئة وكيبكو 0.3 بالمئة وبنك وربة 0.8 بالمئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 5.3 مليون دينار منها 3.4 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 