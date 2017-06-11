لمحة -الأسهم القيادية تهبط في التداولات الصباحية بالكويت
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* المؤشر الكويتي يتراجع 0.01 بالمئة إلى 6782.5 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.69 بالمئة إلى 900.55 نقطة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني واحدا بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.2 بالمئة وبنك الخليج 0.4 بالمئة وزين 1.9 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة والمباني 1.5 بالمئة.
* ارتفاع أسهم بنك وربة وأجيليتي 0.4 والبنك الأهلي المتحد البحريني 0.5 بالمئة وألافكو 5.3 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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