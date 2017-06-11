Tue 8 Aug 2017 | 21:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة

Sun Jun 11, 2017 10:40am GMT
 
[-] نص [+]

1030 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.43 بالمئة إلى 6754.54 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.72 بالمئة إلى 900.22 نقطة.

* ارتفاع أسهم ميزان 0.1 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة وبنك الخليج 0.4 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 0.3 بالمئة.

* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني واحدا بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.4 بالمئة وزين 1.7 بالمئة وفيفا 1.2 بالمئة وأجيليتي 1.1 بالمئة.

* إجمالي القيمة المتداولة 5.8 مليون دينار منها 3.5 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 