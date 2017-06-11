لمحة -مؤشرات بورصة الكويت تغلق منخفضة
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.43 بالمئة إلى 6754.54 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.72 بالمئة إلى 900.22 نقطة.
* ارتفاع أسهم ميزان 0.1 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة وبنك الخليج 0.4 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 0.3 بالمئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني واحدا بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.4 بالمئة وزين 1.7 بالمئة وفيفا 1.2 بالمئة وأجيليتي 1.1 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 5.8 مليون دينار منها 3.5 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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