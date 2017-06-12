تباين مؤشرات الكويت صباحا
0746 جمت -
* مؤشر كويت 15 يفتح منخفضا 0.1 بالمئة إلى 899.3 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.06 بالمئة إلى 6758.36 نقطة.
* أسهم بنك الكويت الوطني تنزل 0.3 بالمئة وبنك وربة 0.41 بالمئة واستقرار فيفا وزين وبوبيان للبتروكيماويات وبيت التمويل الكويتي.
* أسهم بتروجلف تتراجع 3.95 بالمئة وتجاري 0.93 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بحرية 17.6 بالمئة والمصالح 7.1 بالمئة وصناعات 0.93 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
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