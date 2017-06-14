Tue 8 Aug 2017 | 21:27 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر الكويتي يهبط في التعاملات الصباحية

Wed Jun 14, 2017 8:24am GMT
 
[-] نص [+]

0818 جمت -

* المؤشر الكويتي يهبط 0.11 بالمئة إلى 6769 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.01 بالمئة إلى 895.88 نقطة.

* إجمالي قيمة التداولات 1.2 مليون دينار بعد مرور 38 دقيقة على بدء الجلسة.

* ارتفاع أسهم بنك بوبيان وطيران الجزيرة 0.2 بالمئة والمباني 0.3 بالمئة وبنك الكويت الدولي 1.6 بالمئة.

* هبوط أسهم فيفا 0.1 بالمئة وجي اف اتش 1.6 بالمئة والراي 4.2 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 