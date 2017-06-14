لمحة -الأسهم القيادية ترتفع بالكويت عند الإغلاق
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.04 بالمئة إلى 6779.44 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.3 بالمئة إلى 898.46 نقطة.
* ارتفاع أسهم زين 0.5 بالمئة وأجيليتي 0.7 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.15 بالمئة وبنك برقان 3.1 بالمئة وفيفا 4.4 بالمئة.
* سهم بنك بوبيان يهبط 0.5 بالمئة وأمريكانا 1.6 بالمئة والبنك الأهلي 1.45 بالمئة ونور 1.3 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة 6.3 مليون دينار منها 2.7 مليون دينار لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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