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لمحة-بورصة الكويت تصعد صباحا

Sun Jun 18, 2017 7:46am GMT
 
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0744 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.61 بالمئة إلى 906.79 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يزيد 0.61 بالمئة إلى 6852 نقطة.

* أسهم زين ترتفع 0.24 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.41 بالمئة وبنك بوبيان 0.74 بالمئة وبنك الكويت الوطني 1.04 بالمئة ومباني 2.57 بالمئة.

* أسهم بنك الخليج تصعد 2.5 بالمئة ومشاريع 1.49 بالمئة وأجيليتي 0.41 بالمئة وبنك وربة 0.81 بالمئة وتراجع أسهم فيفا 2.59 بالمئة. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 