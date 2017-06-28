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لمحة -مؤشر الكويت الرئيسي يغلق على تراجع طفيف والأسهم القيادية ترتفع

Wed Jun 28, 2017 10:36am GMT
 
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1015 جمت -

* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.04% إلى 6769.06 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.01% إلى 920.26 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الخليج 0.8% وبنك وربة 1.2% وبنك الكويت الوطني 0.3% وألافكو 2.6% .

* هبوط أسهم زين 0.2% وأجيليتي 0.1% والمباني 1.15% وبوبيان للبتروكيماويات 1% .

* إجمالي القيمة المتداولة 7.2 مليون دينار منها أربع ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15 . (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 