لمحة -مؤشر الكويت الرئيسي يغلق على تراجع طفيف والأسهم القيادية ترتفع
1015 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق منخفضا 0.04% إلى 6769.06 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.01% إلى 920.26 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الخليج 0.8% وبنك وربة 1.2% وبنك الكويت الوطني 0.3% وألافكو 2.6% .
* هبوط أسهم زين 0.2% وأجيليتي 0.1% والمباني 1.15% وبوبيان للبتروكيماويات 1% .
* إجمالي القيمة المتداولة 7.2 مليون دينار منها أربع ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15 . (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.