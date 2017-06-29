Tue 8 Aug 2017 | 21:27 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -تداولات متواضعة في بورصة الكويت صباحا والمؤشر الرئيسي يرتفع

Thu Jun 29, 2017 6:46am GMT
 
[-] نص [+]

0631 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.34% إلى 6792.4 نقطة وكويت 15 يهبط 0.12% إلى 919.2 نقطة.

* ارتفاع أسهم جي.إف.إتش 8% والامتياز 0.6% ونور 1.9% والساحل 2.25% وأريد 3.8%.

* هبوط أسهم زين 0.5% وبيت التمويل الكويتي 0.2% وبنك الكويت الدولي 0.4% وبنك برقان 1.5%.

* إجمالي القيمة المتداولة 800 ألف دينار بعد مرو 31 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 