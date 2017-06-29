بنك بوبيان الكويتي: إجمالي الانكشافات في قطر 3.2 مليون دينار

الكويت 29 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي اليوم الخميس إن إجمالي انكشافاته في قطر تبلغ 3.2 مليون دينار (10.6 مليون دولار).

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية والتابع لبنك الكويت الوطني إن هذا المبلغ يعادل 0.09 في المئة من إجمالي اصوله "وهي بشكل رئيسي تخص بنوكا قطرية ذات تصنيفات ائتمانية فئة ‭‭‭A‬‬‬."