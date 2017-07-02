لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع في التداولات الصباحية
* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.24 بالمئة إلى 6778.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.48 بالمئة إلى 914.5 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 بالمئة وأجيليتي واحدا بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.4 بالمئة.
* هبوط أسهم زين وبنك وربة 1.2 بالمئة وطيران الجزيرة 4.6 بالمئة.
* إجمالي القيمة المتداولة مليون دينار بعد مرور 40 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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