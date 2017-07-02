لمحة -الأسهم الكويتية ترتفع في التداولات الصباحية

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.24 بالمئة إلى 6778.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.48 بالمئة إلى 914.5 نقطة.

* إجمالي القيمة المتداولة مليون دينار بعد مرور 40 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)