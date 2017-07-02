بيان: إجمالي انكشاف بيت التمويل الكويتي على قطر 31 مليون دينار

الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر البنوك الإسلامية بالكويت اليوم الأحد إن إجمالي انكشاف مجموعته على قطر يبلغ 31 مليون دينار (102.3 مليون دولار) بما يعادل 0.19 بالمئة من إجمالي موجودات المجموعة حتى 31 مارس آذار الماضي.