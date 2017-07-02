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لمحة -المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 2.22 بالمئة

Sun Jul 2, 2017 9:48am GMT
 
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 2.22 بالمئة إلى 6612.52 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يرتفع 0.55 بالمئة إلى 915.13 نقطة.

* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 2.2 بالمئة وأجيليتي 0.2 بالمئة وبنك برقان 2.15 بالمئة وبنك بوبيان 0.25 بالمئة.

* هبوط أسهم زين 1.7 بالمئة وأريد 2.5 بالمئة وإيفا 3.4 بالمئة وبنك وربة 0.4 بالمئة وميزان 2.85 بالمئة.

* إجمالي قيمة التداولات 9.4 مليون دينار منها 4.6 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 