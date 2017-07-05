نور الكويتية تجري تسوية لمديونية بقيمة 6.9 مليون دينار

الكويت 5 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة نور للاستثمار الكويتية اليوم الأربعاء إنها أجرت تسوية لمديونية قيمتها 6.875 مليون دينار مع بنك محلي ونتج عن هذه العملية أرباحا قدرها 2.06 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن أثر هذه العملية سوف يظهر في البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول 2017.