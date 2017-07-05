لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع
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* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.48 بالمئة إلى 6670.93 نقطة وكويت 15 يصعد 0.12 بالمئة إلى 909.88 نقطة.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 0.9 بالمئة وزين 1 بالمئة وفيفا 2 بالمئة وطيران الجزيرة 1.1 بالمئة.
* هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي 0.4 بالمئة وأجيليتي 0.55 بالمئة وبنك الخليج 1.2 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.7 بالمئة.
* إجمالي قيمة التداولات 10.3 مليون دينار منها 6.2 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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