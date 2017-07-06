لمحة -مؤشرات الكويت تهبط في التعاملات الصباحية

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.54 بالمئة إلى 6634.6 نقطة وكويت 15 يتراجع 0.07 بالمئة إلى 909.3 نقطة.

* إجمالي قيمة التداولات 450 ألف دينار بعد مرور 35 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)