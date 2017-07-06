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لمحة -مؤشرات الكويت تهبط في التعاملات الصباحية

Thu Jul 6, 2017 6:39am GMT
 
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0635 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يهبط 0.54 بالمئة إلى 6634.6 نقطة وكويت 15 يتراجع 0.07 بالمئة إلى 909.3 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 0.2 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.1 بالمئة ومجموعة الصناعات 0.9 بالمئة.

* هبوط أسهم زين 0.2 بالمئة وفيفا 4.27 بالمئة والوطنية العقارية 0.9 بالمئة.

* إجمالي قيمة التداولات 450 ألف دينار بعد مرور 35 دقيقة على بدء الجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 