لمحة -تباين مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق
* مؤشر كويت 15 يغلق منخفضا 0.28 بالمئة إلى 907.32 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يرتفع 0.14 في المئة إلى 6680.13 نقطة.
* أسهم فيفا تتراجع 2.44 في المئة ومباني 0.93 في المئة وزين 0.73 في المئة وبنك الكويت الوطني 0.72 في المئة وبنك برقان 0.3 في المئة.
* أسهم أمريكانا ترتفع 0.04 في المئة وبيت التمويل الكويتي 0.21 في المئة وبنك الكويت الدولي 0.4 في المئة وبوبيان للبتروكيماويات 0.18 في المئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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