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لمحة-مؤشرات الكويت تعوض خسائرها الصباحية وتغلق مرتفعة

Sun Jul 9, 2017 10:04am GMT
 
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0955 جمت -

* مؤشر كويت 15 يغلق مرتفعا 0.24% عند 909.50 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.65% عند 6723.57 نقطة.

* أسهم مباني تكسب 1.34% وزين 0.49% وفيفا 2.5% وبيتك 0.62% وبنك بوبيان 0.25% ومشاريع 0.3% وأجيليتي 3.17% وبنك وربة 1.98% وبوبيان للبتروكيماويات 0.88%.

* أسهم بنك الكويت الدولي تنزل 1.61% وبنك الكويت الوطني 0.73% وبنك برقان 0.3% وبنك الخليج 0.42%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 