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مصحح-لمحة-بورصة الكويت تغلق مرتفعة

Mon Jul 10, 2017 1:22pm GMT
 
[-] نص [+]

(لتصحيح العنوان بما يظهر أن البورصة أغلقت مرتفعة)

0955 جمت -

* مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يغلق مرتفعا 0.49 بالمئة عند 913.94 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي يزيد 0.37 بالمئة عند 6748.54 نقطة.

* ارتفاع أسهم مباني 0.66 بالمئة وبنك وربة 3.1 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.62 بالمئة وبنك الكويت الدولي 1.63 بالمئة وزين 1.21 بالمئة وبنك الكويت الوطني 0.15 بالمئة.

* هبوط أسهم بنك برقان ومشاريع 0.6 بالمئة وفيفا 2.8 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.75 بالمئة. (تغطية صحفية إسلام يحيى - تحرير إيهاب فاروق)
 