لمحة -بورصة الكويت تصعد صباحا مع ارتفاع سهم الكويت الوطني بعد إعلان النتائج

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.12% إلى 6757 نقطة وكويت 15 يصعد 0.45% إلى 918.1 نقطة.

* سهم بنك الكويت الوطني يرتفع 0.15% إلى 686 فلسا بعد تحقيق نمو في أرباح النصف الأول.

* صافي ربح بنك الكويت الوطني بعد حقوق الأقلية 164.690 مليون دينار في النصف الأول مقابل 150.617 مليون قبل عام.