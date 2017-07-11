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لمحة -بورصة الكويت تصعد صباحا مع ارتفاع سهم الكويت الوطني بعد إعلان النتائج

Tue Jul 11, 2017 6:52am GMT
 
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0635 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يرتفع 0.12% إلى 6757 نقطة وكويت 15 يصعد 0.45% إلى 918.1 نقطة.

* سهم بنك الكويت الوطني يرتفع 0.15% إلى 686 فلسا بعد تحقيق نمو في أرباح النصف الأول.

* صافي ربح بنك الكويت الوطني بعد حقوق الأقلية 164.690 مليون دينار في النصف الأول مقابل 150.617 مليون قبل عام.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.2% وأجيليتي 0.9% وأريد 3.6%.

* هبوط أسهم جي.إف.إتش 2.3% والامتياز 0.6% والمعدات 2%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 