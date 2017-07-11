وربة الكويتي يشارك في تمويل إسلامي بقيمة 236 مليون دولار لبنك تركي

الكويت 11 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الثلاثاء إنه أنجز صفقة تمويل مشترك متعدد العملات ومتوافق مع الشريعة الاسلامية بقيمة 236 مليون دولار لصالح البنك الزراعي التشاركي التركي.

وقال بنك وربة في بيان للبورصة الكويتية إنه قام "بالمشاركة مع مصارف أخرى بدور مدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في هذا التمويل" الذي بلغت حصته منه 25 مليون دولار. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)