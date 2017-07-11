صافي ربح بنك بوبيان الكويتي يرتفع 16% في النصف/1

الكويت 11 يوليو تموز (رويترز) - حقق بنك بوبيان الكويتي ارتفاعا بلغت نسبته 16 في المئة في صافي ربح النصف الأول بفضل زيادة الإيرادات التشغليلية.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إنه حقق 21.9 مليون دينار (72.4 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول من 2017 مقارنة مع 18.9 مليون قبل عام.

وأضاف البنك أن سبب ارتفاع الأرباح هو زيادة الإيرادات التشغليلية التي زادت بفضل نمو صافي إيرادات التمويل بواقع 7.3 مليون دينار بالإضافة إلى زيادة صافي إيرادات الاستثمار بمقدار 1.7 مليون دينار.

وقال البنك إن إيراداته التشغليلية ارتفعت الى 59.9 مليون دينار في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع 51.1 مليون العام الماضي.

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