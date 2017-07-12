بنك وربة الكويتي يشارك بمبلغ 50 مليون دولار في صفقة صكوك لصالح مراس الإماراتية

الكويت 12 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الأربعاء إنه شارك بمبلغ 50 مليون دولار في إصدار صكوك لصالح شركة التطوير العقاري مراس القابضة ومقرها دبي بلغت قيمته الإجمالية 400 مليون دولار.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن "الاقبال على شراء الصكوك قد فاق المتوقع نسبة الى القوة الائتمانية للشركة وثقة المساهمين فيها".

وأوضح أن الصكوك تستحق بعد خمس سنوات مع معدل مرابحة بنسبة 5.112 في المئة وهي مرتكزة على أسس الإجارة والمرابحة الاسلامية.

وقال شاهين حمد الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة إن البنك "مستمر في دعم قطاع الأعمال والشركات في الأسواق الناشئة عبر تزويدها بحلول تمويلية واستثمارية مميزة تتسم بالمرونة والفعالية القصوى".