الثقة في القطاع المصرفي قبل شهادة يلين تدعم الأسواق العربية

من سيلين أسود

دبي 12 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء مدعومة بأسهم البنوك قبيل شهادة جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قد تقدم دلائل على توقيت قيام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

معظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وأي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة غالبا ما تحاكيه السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وفي السعودية ارتفعت أسهم الاثني عشر بنكا المدرجة وتقدم نصفها واحدا بالمئة أو أكثر مما ساعد المؤشر العام ليرتفع 0.8 بالمئة.

وزادت أيضا أسهم الشركات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي بفعل التوقعات بتحسن أداء القطاع في الربع الثاني من العام.

ويتوقع المحللون لدى الأهلي كابيتال أن يكون قرار إعادة البدلات لموظفي الجهاز الحكومي قد رفع متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة مجددا إلى 11 ألفا و523 ريالا (3072.80 دولار) مع زيادة الإنفاق التقديري نحو الربع إلى 3578 ريالا.

كانت الحكومة قالت في 20 يونيو حزيران إنها ستعيد بدلات موظفي القطاع العام التي تقرر خفضها في أكتوبر تشرين الأول 2016 بسبب الضغوط على المالية العامة وقتها.

وقال المحللون إن من المرجح أن يستحوذ القطاع الغذائي على الشريحة الأكبر من إجمالي الإنفاق لكنهم يتوقعون تسارع الطلب على الأجهزة المنزلية.