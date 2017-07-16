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لمحة -الأسهم الكويتية تغلق على ارتفاع

Sun Jul 16, 2017 9:59am GMT
 
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* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.3% إلى 6808.88 نقطة وكويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.25% إلى 924.6 نقطة.

* ارتفاع اسهم بنك الكويت الوطني 0.3% وبيت التمويل الكويتي 0.4% مجموعة الصناعات 4.8% وأجيليتي والإمتياز 0.6%.

* هبوط أسهم زين 1.8% والمباني 0.4% والبنك الأهلي المتحد البحريني 0.5% وكامكو 3.6%.

* إجمالي قيمة التداولات 9.15 مليون دينار منها 2.8 مليون لأسهم كويت 15. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 