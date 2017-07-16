نمو أرباح بيت التمويل الكويتي 15% في النصف/1 بفضل زيادة الإيرادات

الكويت 16 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت الأرباح الصافية لبيت التمويل الكويتي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد 15.2 بالمئة في النصف الأول من السنة بفضل زيادة الإيرادات وتقلص المصروفات.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد إنه حقق أرباحا صافية بلغت 81.644 مليون دينار (269.6 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى مقابل 70.88 مليون دينار قبل عام.

وقال البيان إن البنك حقق إيرادات تشغيلية بلغت 343.18 مليون دينار مقارنة مع 314.47 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2016.

وأضاف البيان أن الارتفاع يعود إلى زيادة إيرادات التمويل وإيرادات الاستثمار وانخفاض مصروفات التشغيل.