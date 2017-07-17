أرباح البنك الأهلي الكويتي ترتفع 7.7% في النصف/1

الكويت 17 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها البنك الأهلي الكويتي اليوم الاثنين تحقيق زيادة قدرها 7.7 في المئة في أرباح النصف الأول من العام الحالي.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 16.214 مليون دينار (53.55 مليون دولار)أرباحا صافية في النصف الأول من 2017 مقابل 15.053 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البنك إن إجمالي الإيرادات التشغيلية ارتفع إلى 75.5 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 73.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2016.

وعزا البنك زيادة الأرباح الصافية إلى زيادة الدخل من الأنشطة الأساسية.